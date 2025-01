Earthquake: ୬.୯ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, ଥରିଲା ବିମାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର! ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି(Video)

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ । ଥରିଲା ମାଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର । କ୍ୟୁଶୁ ସହରରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.9 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ପରେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଦେଶର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଭୂକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ: ତେବେ ଜାପାନର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜାପାନର ସମୟ ରାତି 9ଟା 29 ମିନିଟ ସମୟରେ ମିଆଜାକିରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 37 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ: ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଘର ଦ୍ବାରା ସବୁ ଭୁଶୁଡି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ଦୋହଲିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ।

ବାଥରୁମରେ ରହିଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ମୃତାହତ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

Breaking News 🚨🇯🇵🌊

JAPAN EARTHQUAKE UPDATE

In the CCTV footage from Miyazaki, Japan, a huge 6.8 earthquake shakes everything up. Buildings are rocking back and forth like they’re about to fall over.

It’s like watching a horror movie, where the earth itself is trying to… pic.twitter.com/MXlXtf7UdL

