କଟକ: ପୁର୍ବତ୍ତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କଲା ଇଡି । ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୩ କୋଟି ୯୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ କଟକ ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରେ ଥିବା ୫ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଛି। ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ ହୋଇଛି। ଆରବିଆଇ ଓ ଏନଏସଇଆଇ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି।

ED has provisionally attached movable as well as immovable assets worth Rs.3,92,20,000/- belonging to Pravat Ranjan Biswal, erstwhile MLA, Cuttack & Media Guru Consultants Pvt. Ltd under PMLA,2002 in a ponzy scam case. With this, total attachment in this case is now Rs.261.92 Cr.

— ED (@dir_ed) July 30, 2022