ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ହେଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଓ ଗ୍ରିମ୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ଅଲଗା ହେଲେ ଟେସଲା ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଓ ଗ୍ରିମ୍ସ । ନିକଟରେ ଏହି କପଲ୍ ସରୋଗେସୀ ଜରିଆରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗ୍ରିମ୍ସ ଟୁଇଟର୍ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏଲନ୍ ଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା କଥା ରିଭିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।

Me and E have broken up *again* since the writing of this article haha, but he’s my best friend and the love of my life, and my life and art are forever dedicated to The Mission now, I think Devin wrote that part of the story rly well. Sique – peace out

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (⌛️,⏳) ᚷᚱᛁᛗᛖᛋ (@Grimezsz) March 10, 2022