(Video) ମଣିଷ ଭଳି ଚଳପ୍ରଚଳ କରି କଥା କହୁଛି ରୋବଟ, ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଣିଷ ପାଖେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମଣିଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ରୋବଟ୍ । ବିଲେନିୟର ଏଲନ ମସ୍କ ଏଭଳି ଏକ ରୋବଟ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି କଥାକୁହେ । X ର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ‘ଆମେ ରୋବଟ୍’ ଇଭେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଏବଂ ରବୋଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମସ୍କ ଟେସଲା ହ୍ୟୁମାନାଇଜଡ୍ ଅପ୍ଟିମସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାନବ ଆକାରର ରୋବଟ୍ । ଏମାନେ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ଥାଏ । ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ।

ଏଲନ୍ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି, ଅପ୍ଟିମସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଏହି ରୋବଟଗୁଡିକ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବଗିଚାରେ ଘାସ ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରନ୍ତି ।ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ ଏହାର ଦାମ୍ 20 ରୁ 30 ହଜାର ଡଲାର ହେବ । ଏହି ରୋବଟ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡିକରେ ଏହି ରୋବଟ୍ ମଣିଷ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ।

Elon musk unveiled Tesla’s humanoid robot, #Optimus , during a recent event. He mentioned that attendees could interact with the robots, which were programmed to perform tasks like serving drinks. “At scale, you’ll be able to purchase an Optimus robot for $20,000 to $30,000. It… pic.twitter.com/iD9vIM3h5L

