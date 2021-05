ମୋ’ ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକର… ଗୁହାରୀ କଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ପୁଅ ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ୍ ରେ । ଲଙ୍ଗ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଉପୁ୍ଜିଛି ଗଭୀର ସମସ୍ୟା । ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଠିଛି ବାଧା । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଉଚ୍ଚତମ ଚିକିତ୍ସା । କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସୁବିଧା ମିଳୁନି କଟକରେ । ତେଣୁ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଅ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବୀନ ନନ୍ଦ ।

My son Sambit Nanda admitted in aswini hospital cuttack for lungs infection treatment needed ECMO treatment but not available. Please help him save his life.@Naveen_Odisha @dpradhanbjp @achyuta_samanta @SonuSood @drharshvardhan .@MoHFW_INDIA . pic.twitter.com/dmwEPPtkDx

— Nabin Nanda (@NabinNanda) May 22, 2021