ପୁନିଥଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପାଗଳ, ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ତଥା ପାୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ ପୁନିଥ୍ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ୪୬ ବର୍ଷରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି । ହୃଦଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହୃଦଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ବିକ୍ରମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପୁନିଥ୍ ଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ପୁନିଥ୍ ଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପୁନିଥ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ବେକାବୁ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ପରିଜନଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁନିଥଙ୍କ ପାର୍ଥିକ ଶରୀରକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାନ୍ତରିୱା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ରଖାଯାଇଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସବରାଜ ବୋମ୍ମଇ ମଧ୍ୟ ପୁନିଥଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାର୍ଥିକ ଶରୀର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ ଜମାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଭିଡକୁ ରୋକିବାକୁ ସେଠାରେ ୧୪୪ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସବରାଜ ବୋମ୍ମଇ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ରବିବାର ଦିନ କାନ୍ତରିୱା ରେ ପୁନିଥ୍ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଯିଏକି ଏବେ ଆମେରିକାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ୍ ସହରରେ ମଦ ଦୋକାନ ସବୁକୁ ୨ ରାତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

A cruel twist of fate has snatched away from us a prolific and talented actor, Puneeth Rajkumar. This was no age to go. The coming generations will remember him fondly for his works and wonderful personality. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/ofcNpnMmW3

