Big Breaking… ଭାରତକୁ ‘ଫାଇନାଲ’ ଟାର୍ଗେଟ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିରୁ ୨୫୪ ରନ୍ ଦୂରରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ୨୫୪ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି । ଭାରତର ଦମଦାର ବୋଲିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ହରଜାସ ସିଂହଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଅଧିନାୟକ ୱେବଜେନ ଏବଂ ଓଲିଭର ପିକଙ୍କ ବିସ୍ପୋରକ ଇନିଂସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ୟ୍ରେଲିଆ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୫୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ତେବେ ଭାରତକୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବା ପାଇଁ ୨୫୪ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଛି ।

Innings Break! Team India need 254 to win the U19 World Cup!

3 wickets for Raj Limbani

2 wickets for Naman Tiwari

A wicket each for Saumy Pandey & Musheer Khan

Over to our batters

