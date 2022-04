ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି? ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମୁହାଁମୁହିଁ

ବଢୁଥିବା ତେଲ ଦର ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୁଆହାଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ କଂଗେସ ନେତ୍ରୀ ନିତା ଡି’ସୁଜା ତେଲଦର ନେଇ ଆମ୍ବୁସ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରି ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଦୁହେଁ ମୁହାମୁହିଁ ହେବାର ସମୟରେ ନିତା ଡି’ସୁଜା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିିବା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବା ସହିତ ଏହାର ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ । ବଢୁଥିବା ତେଲ ଦରକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚବାଚ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା ।

Faced Modi Minister @smritiirani ji, enroute to Guwahati.

When asked about Unbearable Rising Prices of LPG, she blamed Vaccines, Raashan & even the poor!

Do watch the video excerpts, on how she reacted to common people's misery ! 👇 pic.twitter.com/NbkW2LgxOL

— Netta D'Souza (@dnetta) April 10, 2022