ଭାରତ ଫେରିବ ପଳାତକ ନୀରବ ମୋଦୀ, ପରିସ୍କାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ରାସ୍ତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ନୀରବ ମୋଦୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିଯାଇଛି । ଏବେ ସେ ଭାରତକୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଗୁରୁବାର ଲଣ୍ଡନ ହାଇକୋର୍ଟ ନୀରବଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ନୀରବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଡନ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାପରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ।

ଏହାପୁର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନୀରବ ମୋଦୀଙ୍କ ଅପିଲକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ । ନୀରବ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ବିରୋଧରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ନପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

Nirav Modi, wanted in India to stand trial on fraud and money laundering charges, loses bid to appeal against extradition in UK Supreme Court

— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2022