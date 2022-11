‘ଗଡକରୀ ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ’ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ପୁରୁଣା କଥା’, କହି ପୁଣି ବିବାଦରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ବୟାନ ଦେଇ ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଯୁଗର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଆଜିର ଯୁଗର ହିରୋ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କୋଶାରିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି।

ଭାଗବତ ସିଂ କୋଶିୟାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ହିରୋ କିଏ, ତା’ପରେ କେହି କେହି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, କିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ କିଛି ନେହେରୁଙ୍କ ନାମ ନେଇଥଲେ। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ନାମ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ନେତା କିଏ, ତେବେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଏଠାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଇବ। ଶିବାଜୀ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଏକ କଥା, ନୂତନ ଯୁଗରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଠାରୁ ନିତିନ ଗଡକରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ମିଳିବ।’

If someone asks you who is your idol, you don't have to go out looking for it, you'll find them right here in Maharashtra. Chhatrapati Shivaji Maharaj has become an old idol now, you can find new ones from Babasaheb Ambedkar to Nitin Gadkari: BS Koshyari, Governor of Maharashtra pic.twitter.com/z9Ki0CSuiI

— ANI (@ANI) November 19, 2022