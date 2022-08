କଟକ: କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍‌ଙ୍କ ଘରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶି ଲାଲ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ମୋକିମଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପୁଣ୍ଣ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହିପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା। ଯାହା କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋକିମଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ରାଜଭବନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Honoured and Humbled to meet with His Excellency Hon’ble Governor, Ganeshi Lal Ji along with my family members at our Cuttack Residence. Had an insightful discussion about the culture and “Bhai-Chara” of Cuttack along with political scenario around and various issues in Cuttack pic.twitter.com/KOcWCTYKDD

— Mohammed Moquim (@iammdmoquim) July 31, 2022