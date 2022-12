ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ବଢିଲାନାହିଁ GST, ଗୁଟଖା-ପାନ୍ ମସାଲା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗାରୁ ମୁକ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଥର୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନିମର୍ଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ୪୮ତମ ଜିଏସ୍‌ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅଥର୍ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଅଥର୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଥର୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନିମର୍ଳା ସୀତାରମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସମୟର ଅଭାବରୁ ଆଜି ଟବାଖୁ ଏବଂ ଘୁଟକା ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସ୍‌ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାୟୋଫୁଏଲ୍‌କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି । ଏହା ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ହ୍ରାସ କରି ୫ ପ୍ରତିଶତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs the 48th meeting of the GST Council via virtual mode, in Delhi pic.twitter.com/4G8onooJ0y

ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସୀମାକୁ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାବେଳେ କେତେକ ଅନୁପାଳନ ଅପରାଧକୁ ଅପରାଧୀକରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ୪୮ତମ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

GST decisions -Decriminalising certain offences incl obstructing any officer from discharging his duties, threshold limit of tax amount for launching prosecution in any criminal offence under GST laws raised from Rs 1 cr to 2 cr for all offences except fake invoices: Revenue Secy pic.twitter.com/samG6uW1gH

