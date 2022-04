ଅଷ୍ଟମ ବିଜୟ ସହ ପ୍ଲେ ଅଫରେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଗୁଜୁରାଟ, ପୁଣି ଚମକିଲା ରାହୁଲ ଟେୱାଟିଆ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ଜୋଡ଼ି

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇପିଏଲର ୪୩ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗଲୋରକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି । ବାଙ୍ଗଲୋର ଅଧିନାୟକ ଫାପ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାଙ୍ଗଲୋର ୧୭୦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଜବବାରେ ଗୁଜୁରାଟ ୧୯ ଓଭର ୩ ବଲରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ।

ରାହୁଲ ଟେୱାଟିଆ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ପୁଣି ଗୁଜୁରାଟ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୁମିକା ନିଭାଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ୪୦ ବଲରୁ ୭୯ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ । ୨୫ ଟି ବଲରୁ ଟେୱାଟିଆ ୪୩ ରନ ଏବଂ ମିଲର ୨୪ ବଲରୁ ୩୯ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

Tewatia and Miller do it again! 🔥🔥#GT chase down the target in the final over 👏👏#TATAIPL #GTvRCB pic.twitter.com/kMGj8UrJ8m

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2022