Happy Birthday Virat: ବିଶ୍ୱକପ ଭିତରେ ୩୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି

୧୯୮୮ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ହୋଇଥିଲା କ୍ରିକେଟର କିଙ୍ଗ । ପ୍ରେମ କୋହଲି ଏବଂ ସରୋଜ କୋହଲିଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଭବିଷ୍ୟତ । ଗେହ୍ଲାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବିରାଟ, ବିରାଟ କୋହଲି । ଯିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ବାପା ମା’ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଦେଇଛି ଅନେକ ନାଁ । କେବେ ବିରାଟ ତ କେବେ କିଙ୍ଗ୍, କେବେ ରନ୍ ମେସିନ ତ ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବ୍ୟାଟିଂ ଫର୍ମାଟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ । ବିରାଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଣି ଦିଏ ଭରପୂର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ । ଆଜି ଏହି ଷ୍ଟାଇଲିସ ତଥା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ନିଜର ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନିଜ ଆକ୍ରମକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅନେକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରାଟ । ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ କୋହଲିଙ୍କ ଦବଦବା ବଜାୟ ରହିଛି । ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖୁବ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ । ୭ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ଶତକ ସହିତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରନ ମେସିନ୍ । ତେବେ ଆଜି କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲଢେଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବାର୍ଥ ଡେ’ ବୟ ବିରାଟ । ସଚିନଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଶତକ ରେକର୍ଡରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶତକ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ସଚିନ୍ ଦିନିକିଆରେ ମୋଟ ୪୯ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ ୮ଟି ଶତକ ହାସଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନରେ ୪୯ ତମ ଶତକ ହାସଲ କରି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି । ବିରାଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ଲାନ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଡ଼ିଆରେ କୋହଲିଙ୍କ ୭୦ ହଜାର ମାସ୍କ ବଣ୍ଟାଯିବା ସହ ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ କେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

