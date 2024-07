ICC T-20 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ହାସଲ କଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବା ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଆଇସିସିର ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ । ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଇସିସି ଜାରି କରିଥିବା ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବାଦଶାହ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଇଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ କବଜା କରିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ୯ ପଏଣ୍ଟଲାଭ ହୋଇଛି । ଏଥିସହିତ ୨ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଲଟିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ । ବିଶ୍ୱକପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧୪୪ ରନ୍ କରିବା ସହ ୧୧ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଶେଷ ୨ ଓଭର(୧୭,୨୦) ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୬ ରନ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ କରି ସାରା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଆଇସିସି ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହାସହିତ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

Hardik Pandya rises to No.1 in the latest ICC Men's T20I All-rounder Rankings 🔝

How the Rankings look after #T20WorldCup 2024 ⬇️https://t.co/vbOk3XT7C3

— ICC (@ICC) July 3, 2024