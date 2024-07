ହାଥରସ ଅଘଟଣ; ୧୦୭ ଟପିଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ମୃତକ-ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଥରସରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପିଏମଏନଆରଏଫ ରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଆହତଙ୍କୁ ମିଳିବ ୫୦୦୦୦ ଟଙ୍କା । ହାଥରସରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୋର ସମବେଦନା ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ତା’ପରେ ହିଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା କଠୋରକାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ । ହାଥରସ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହେଲ୍ପଲାଇନ ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । 05722227041 ଏବଂ 05722227042 ଏହି ଦୁଇଟି ନମ୍ୱରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ହାଥରସ୍ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସର୍କଲ ଅଫିସର ବିକ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରୁ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ସରେ କ୍ୟୁଆର୍ଟି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଯବାନ ରବି କୁମାର ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

VIDEO | Hathras stampede: “Constable Ravi Kumar, posted at Awagarh police station, was on QRT (Quick Response Team) duty since June 17. He fainted due to heat, following which he was brought to the district hospital immediately. He passed away while undergoing treatment,” says… pic.twitter.com/Xl7mNamjr2

— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2024