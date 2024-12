IND vs AUS: ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ-ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସଟ୍ ଦେଖି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଡିଲେଡରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଜ ସାହସ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ। ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ନୀତୀଶ ସାହସର ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଋଷଭ ପନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଡିଲେଡ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନୀତୀଶ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଥିଲେ। ସେ ୫୪ ଟି ବଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୩ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ମାରି ୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ତିନୋଟି ଛକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପନ୍ତ ଏହି ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସ୍କଟ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ୪୨ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ମଝି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱିଙ୍ଗରକୁ ବୋଲାଣ୍ଡ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।

ଏଥିରେ ନୀତୀଶ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିପ୍ ଖେଳି ପଏଣ୍ଟ ଦିଗରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କ ଭଳି ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୀତୀଶଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ନୀତୀଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଟ୍ ର ରେଞ୍ଜ ଦେଖାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶଟ୍ ଦେଖି ବୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

That’s an unreal shot from Nitish!

The reverse scoop for six off Boland 🔥#AUSvIND pic.twitter.com/BK7dB25DLy

