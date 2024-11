(Video) କି ଦୟନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ! ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିର୍ଯାତନା, ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଶରୀର ଝୁଲୁଛି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଛି ଏକ ଛାତି ଥରାଇଦେବା ଭଳି ଖବର । ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ଶରୀରକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗି ରହିବା ସହ ନାନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଶିହରଣ ଭରି ଯାଉଛି । ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାରନାମା କରାଯାଇଛି । ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁତାବକ, ସିନ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେଠାରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ପ୍ରଦୟର ଲୋକମାନେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଭାବେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଲୁଟପାଟ ଓ ଅପହରଣ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଗାଁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରିବାର ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା କିଛି ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ।

Spine-chilling video from Pakistan:

Gangsters from majority community kidnap and torture a Hindu minority man to pressure police into releasing one of their gang members. To add pressure, India and Modi are invoked

This is now a grim reality in Sindh.

Let me explain pic.twitter.com/I8Tg44WxaO

— Swati Goel Sharma (@swati_gs) November 19, 2024