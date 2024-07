ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି: କହିଲେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି

ପୁରୀ: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କିଛିବାଟ ଚଲାବୁଲା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲାପରେ ସେ ପୁରୀ ରାଜଭବନକୁ ଫେରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା । ଏଥିସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି । ଆଜି ପୁଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି । କିଛି ଏପରି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଆନନ୍ଦ ଦିଏ । ଯାହା ଆଜି ମୋତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମିଳିଛି ।

ଖବର ଅନୁସାରେ , ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ରଥାରୁଢ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ପୁଣି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଦଉଡି ଛୁଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

ସେହିପରି ୪ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛିି ତୃତୀୟ ଦିନ । ସେ ଅଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରିକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି ।

There are places that bring us in closer touch with the essence of life and remind us that we are part of nature. Mountains, forests, rivers and seashores appeal to something deep within us. As I walked along the seashore today, I felt a communion with the surroundings – the… pic.twitter.com/mWJ7ya3XLY

— President of India (@rashtrapatibhvn) July 8, 2024