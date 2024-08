ସରିଲା ‘Jersey No. 16’ର ହକି ଯାତ୍ରା: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକିରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ଜର୍ସି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଷ୍ଟାର ଗୋଲ୍ କିପର୍ ପି.ଆର. ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ । ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ହକିରୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ୧୬ ନମ୍ବର ଜର୍ସିକୁ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ । ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କେଳାଳିଙ୍କୁ ୧୬ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ଭାରତ ପାଇଁ ୨ଟି ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଜେଶ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟପଦକ ସହ ହକି ଦଳରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜେଶ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ୧୬ ନମ୍ବର ଜର୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛି ।

Our boys give a fitting tribute to the God of Modern Indian Hockey. 👏🏼 #IndiaKaGame #HockeyIndia #SreejeshFelicitation #ThankYouSreejesh . . . . @CMO_Odisha @IndiaSports @Media_SAI @sports_odisha @Limca_Official @CocaCola_Ind pic.twitter.com/L6eu5Gjfov

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଭେଟେରାନ୍ ଗୋଲ୍ କିପର୍ ପି.ଆର ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ୧୬କୁ ରିଟାୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ । ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶକୁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଭେଟି ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ ଗୋଲକିପର ପି.ଆର ଶ୍ରୀଜେଶ । ଏହାସହିତ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ମହାସଚିବ ଭେଳାନାଥ ସିଂହ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ୨ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ ନମ୍ବରର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧୁଥିବା ଶ୍ରୀଜେଶ ଜୁନିୟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୋଚ୍ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ ।

An era of excellence ends as Hockey India retires the iconic No. 16 jersey of PR Sreejesh. From impossible saves to inspiring generations, Sreejesh’s legacy will forever be etched in the history of Indian hockey. 🏑🇮🇳 #IndiaKaGame #HockeyIndia #SreejeshFelicitation… pic.twitter.com/yelBLMtAAq

