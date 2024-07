ଡାକ ଟିକେଟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମା: ଜାରି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ରାମଲଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭକ୍ତି । ତେବେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଲାଓସ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମଲଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରି କରିଛି । ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଓସ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକେଟ ସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଏସିଆନ୍-ଭାରତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମେଳନ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଶିଖର ସମ୍ମେଳନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଏବଂ ଏସିଆନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚର ବୈଠକ ପାଇଁ ଭିୟନତିଏନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର । ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଲାଓସ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ତେବେ ଲାଓସ କେବଳ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଟିକେଟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ।

A good meeting with DPM and FM Saleumxay Kommasith of Lao PDR. Thanked him for the warm hospitality.

Witnessed exchange of MoUs on 10 Quick Impact Projects (QIPs) for Laos under Mekong Ganga Cooperation and cooperation in sharing successful Digital Solutions.

Launched a… pic.twitter.com/XB02tPpJ80

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 27, 2024