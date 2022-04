୭ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ଚେତାବନୀ: ଆଗାମୀ ୫ ଦିନରେ ତାତି ଆହୁରି ବଢିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୭ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚେତାବନୀ । ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ତାତି ଆହୁରି ବଢିବା ସହିତ ହିଟ ୱେଭର ବିପଦ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ମୌସୂମୀ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ(ଓଗଊ) ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ୭ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜମ୍ମୁ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢିବା ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ବା ଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷଣ ଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି ।

Heat Wave Spell likely to continue over Jammu division, Himachal Pradesh, south Haryana-Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh during next 5 days. pic.twitter.com/0X0m6iUGTX

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 5, 2022