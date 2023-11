BIG BREAKING: ପୁଣି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁକାବିଲା, ଟସ ଜିତିଲା ଭାରତ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ବିଶ୍ୱକପ ମହାଲଢେଇ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲା। ଆଜି ବିଶାଖାପାଟଣାମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂର ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି ଭାରତ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ।

🚨 Toss Update 🚨@surya_14kumar – on his captaincy debut in international cricket – has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against Australia in the first #INDvAUS T20I.

Follow the match ▶️ https://t.co/T64UnGxiJU @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/imLpY4qtWO

— BCCI (@BCCI) November 23, 2023