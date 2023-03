ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ପଲଟି ମାରିଲା ରୋହିତ ସେନା: ଷ୍ଟାର୍କ ଆଟାକରେ ଫସିଲେ ୫ ଖେଳାଳି

ବିଖାଖାପଟନା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପରାଜୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କମବ୍ୟାକ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ । ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲିଂ ଆଟାକ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପେସ ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । ଫଳରେ ମାତ୍ର ୧୧୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୫୦ ଓଭରରେ ୧୧୮ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଛି ।

ଟସ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥଙ୍କ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକଦମ ସଠିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ୨୬ ଓଭରରେ ହିଁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଏହାସହିତ ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାତ୍ର ୧୧୭ ରନରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ସ୍ମିଥଙ୍କ ପେସ ଯୋଡି । ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ସିନ୍ ଆବୋଟଙ୍କ ଖତରନାକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି । ଷ୍ଟାର୍କ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୫ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସିନ୍ ଆବୋଟ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଦଳର ୭ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

