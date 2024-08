(video): କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ସିବିଆଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘାଇଲା ହେଉଛି ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ, ଆରୋପୀ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ଯିବେ କୋର୍ଟ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି । ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ସିବିଆଇର କାଠଗଡାରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ସିବିଆଇର ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘାଇଲା ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ । ତାଙ୍କୁ ଗତ ୭ ଦିନ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସିବିଆଇ ଘାଇଲା ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଲାଣି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବ ସିବିଆଇ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ୮ ତମ ଦିବସରେ ଏବେ ସେ ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

#WATCH | West Bengal: Former principal of RG Kar Medical College and Hospital, Sandip Ghosh arrives at CBI office, in connection with ongoing probe into woman doctor rape and murder case. pic.twitter.com/fgG5gVv8xD

— ANI (@ANI) August 23, 2024