ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ: ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପରେ ୱେଲ୍ସକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ । ୱେଲ୍ସକୁ ୫-୧ରେ ମାତ ଦେଇଛି ସଳାମୀ ଟେଟେଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ଟିମ । ଶେଷ ୫୭ ଏବଂ ୫୮ ମିନିଟରେ ୨ ପେନାଲ୍ଟି ସ୍କୋର ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ସେପଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଛି ୱେଲ୍ସ । ଭାରତ ଆଗରେ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।

📹 reaction from @TheHockeyIndia's Ishika Chaudhary after her team's 5-1 win over Wales in their tournament opener at the FIH Hockey Women's Junior World Cup 2021. #RisingStars #JWC2021 #HockeyEquals #HockeyInvites pic.twitter.com/tk5DrltwI1

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) April 2, 2022