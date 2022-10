ଓଡିଶା ଉପକୂଳରୁ ଆଣବିକ କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ‘ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ’କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭାରତ

ବାଲେଶ୍ୱର: ବଢୁଛି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳରୁ ଆଣବିକ ସକ୍ଷମ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ‘ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ’ର ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ମିସାଇଲ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯.୪୫ ସମୟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ସଫଳ ବିମାନ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସିଷ୍ଟମର ସଠିକତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଡାର, ଟେଲିମେଟ୍ରି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଅପ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ପରି ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।

Agni Prime New Generation Ballistic Missile was today successfully testfired by India off the coast of Odisha at around 0945 hrs: Defence officials pic.twitter.com/WMLyCzNwpQ

