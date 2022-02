ଆଜିଠୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ହତିଆର ହେବ ଭାରତର ପେସ ଆଟାକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନିକିଆ ପରେ ଏବେ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ । ଆଜିଠାରୁ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ । ତିନିଟିିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ଯାହା ଏବେ ସୋଶଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାରତର ଦୁଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିିରାଜ ଏହି ଭିଡିଓରେ ବୋଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

Bull's-eye Bhuvi 🎯

Sharp Siraj ⚡

A snippet of how the #TeamIndia speedsters sweated it out in the practice session under the watchful eyes of the Bowling Coach Paras Mhambrey at the Eden Gardens. 👌 👌#INDvWI | @Paytm | @BhuviOfficial | @mdsirajofficial pic.twitter.com/hMhCdAY9VJ

— BCCI (@BCCI) February 15, 2022