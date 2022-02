ଟସ ଜିତି ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ: ଦଳରେ ୪ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନକୁ ଫେରିଲେ ଶିଖର

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ୪ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଳାଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ଉପଅଧିନାୟକ କେ.ଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଶିଖର ଧୱନ । କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ହରାଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଶିଖରଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ।

February 11, 2022