ୟୁକ୍ରେନରେ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଫେରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନରେ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ହରଜୋତ ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାୟୁସେନାର ସି-୧୭ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହେବା ପରେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ହରଜୋତଙ୍କୁ କିଭର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହରଜୋତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭିକେ ସିଂହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ହରଜୋତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଫେରିବେ । ହରଜୋତଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ହଜିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ (ଇସି) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେହେତୁ ଆଉ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ହରଜୋତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ।

ଏନେଇ ହରଜୋତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ କ୍ୟାବରେ ଆମେ କିଭରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟାରିକେଡ ନିକଟରେ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆମ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ଭାବିନେଇଥିଲି ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶିର୍ବାଦରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିଲି । ମୋ ଦେହରେ ଚାରିଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା ।

Harjot Singh, who came under fire while trying to flee Kyiv, recounts the horrid moments in an exclusive chat with India Today's @PoulomiMSaha .#ITVideo #Ukraine #Kyiv #Harjotsingh #Russia pic.twitter.com/XcJpwQaj1M

