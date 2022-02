ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ଫେବୃୟାରୀ ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ

ଲକ୍ଷେ୍ନø: ଫେବୃୟାରୀ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷେ୍ନøରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋଶଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶଂସକ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ।

Team India has reached Lucknow for the First T20I match against Sri Lanka. pic.twitter.com/gxH7ke58Hd

