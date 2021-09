ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲେ ମହିଳା, ତଥାପି ଡରିଗଲେ ତାଲିବାନି; ତାପରେ କଲେ ଏମିତି କାମ

କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମିଶି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କାବୁଲରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଫଗାନୀ ନାଗରିକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ତାଲିବାନୀ ମାନେ କାବୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୂହେଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦିନ ତାଲିବାନି ମାନେ ଆଫଗାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

Internet is down in most parts of the capital #Kabul. Following the recent protests against #Taliban, the group has decided to cut the internet connections. Reports say, Taliban intelligence orders the blockage- they afraid the messages circulation through social media. pic.twitter.com/14a4kpiGaS

— Kabir Haqmal (@Haqmal) September 9, 2021