IPL ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଅଶ୍ୱିନ ୮ ଓ ନଟରାଜନଙ୍କୁ ୧୦ କୋଟିରେ କିଣିଲେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ…

ମୁମ୍ୱାଇ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦବଦବା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମକ୍ ନିଲାମ କରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ‘ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ନିଲାମ’ ନାମକ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ନୂଆ ଚେହେରା ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ସିଏସ୍କେ ମୋଟ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ମାଥିଷା ପଥିରାନା ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।

ଏହି ‘ଦ ଅଲଟିମେଟ୍ ନିଲାମ’ରେ ସିଏସ୍କେର ୧୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଛି ଏବଂ ‘ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ନିଲାମ’ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏସ୍କେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଡେଭୋନ୍ କନୱେଙ୍କୁ ପୁଣି କିଣିଛି। ଗାଇକୱାଡ ଓ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନିଲାମରେ ଚେନ୍ନାଇ କିଣିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଟି ନଟରାଜନ, ଯିଏ କି ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଡ୍ କରିଛନ୍ତି।

ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍- ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ଡେଭୋନ୍ କନୱେ, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି, ସାମ୍ କୁରାନ, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, ରାହୁଲ ଚହର, ମାଥିଶା ପଥିରାନା, ଟି ନଟରାଜନ, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, ଶେର୍ଫାନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ୱିଲିୟମ୍ ଓ’ରୁର୍କେ, ୟଶ ଠାକୁର, ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ, ହଙ୍ଗରଗେକର, ଅଥର୍ବ ତାୱଡେ, ସୁୟଶ ପ୍ରଭୁଦେଶାଇ।

Here is our "CSK TEAM" for the Winning Bid – The Ultimate Auction conducted by Ravichandran Ashwin.

