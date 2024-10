Video; ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କଲା ଇରାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରକୁ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବୋମା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ଥଳଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ବୈରୁତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର କମାଣ୍ଡର ହାସନ ନସରଲ୍ଲା ଏବଂ ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ ସହିଦ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।

ଇସ୍ରାଏଲ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ଆଇଡିଏଫ)କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାନର ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇରନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶ ତେଲ ଆବିବ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ କହିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି।

ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଖସିପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଲରୁ ହୋଇଛି।

All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr

