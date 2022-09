IRCTC ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍: ଛୁଟିଦିନରେ କେରଳ ବୁଲିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେରଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (ଆଇଆରସିଟିସି) ଅଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ‘ଦେଖୋ ଅପନା ଦେଶ’ ଅଧୀନରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏୟାର ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। IRCTC ଏହାର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଏୟାର ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ୬ ରାତି ୭ ଦିନ ହେବ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।ଏ ହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ କୋଏମ୍ବାଟୁର, ମୁନ୍ନାର, ଥାକ୍କାଡି ଏବଂ ଆଲେପେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଖାଇବା ଏବଂ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଜଳଖିଆ ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ହୋଟେଲରେ ରାତାରାତି ରହିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

Fall in love with the serene beaches, lush hill stations, exotic wildlife with IRCTC's Amazing Kerala tour package. Book on https://t.co/jxmQ3u8fz7 @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 2, 2022