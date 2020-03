ମାଙ୍କଡ ତଡିବା ପାଇଁ ଆଇଟିବିପି ଯବାନ ପିନ୍ଧିଲେ ଭାଲୁ ଡ୍ରେସ୍, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡୋ-ତିବ୍ଦତ ବର୍ଡର ପୋଲିସ ବା ଆଇଟିବି ଯବାନ ଭାଲୁର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । କ୍ୟାମ୍ପରୁ ମାଙ୍କଡମାନଙ୍କୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ ଯବାନମାନେ ଭାଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମିରଥି ସ୍ଥିତି ଆଇଟିବିପି ଯବାନମାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

#WATCH: 2 Indo-Tibetan Border Police personnel at ITBP Camp-Mirthi, Uttarakhand dressed in 'bear' costume to scare away monkeys on the premises. (Source-ITBP) pic.twitter.com/YeZXaXAgze

