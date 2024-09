ଜଳନ୍ଧର: ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାଇକ୍‌ରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାହସ ଦେଖାଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆହତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

“ #Snatchers thought they could outrun the #law … turns out, the law has better shoes!” #justice #police pic.twitter.com/h43TosXQnJ

ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳନ୍ଧର ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଲିସର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନାବାଳିକାକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜେ ପୁଲିସର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲାଗିଛି।

Jalandhar #Police have arrested three suspects involved in a case of mobile #Snatching and dragging a girl on the road. The motorcycle used in the #Crime has also been recovered. Police have reiterated their commitment to eradicating crime from the city.#ActionAgainstCrime pic.twitter.com/cQQRMAqJ6Z

— Commissionerate Police Jalandhar (@CPJalandhar) September 9, 2024