ବୋଲିଂ ଦୁନିଆର ବାଦଶାହ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ଫେରି ପାଇଲେ No.1: ଟପ୍-୧୦ରେ ବିରାଟଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ବାଜବଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଅସମ୍ଭବ ଉପାୟରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚକମା ଦେଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନ୍ସିଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଜା ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ମିଳିଛି । ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି । ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲର ଭାବେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ସାଥୀ ଖେଳାଳି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱୀନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ।

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ଶେଷରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ପେସର ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ୮୭୦ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲରର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଭେଟେରାନ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜ ପରେ ୮୬୯ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱୀନ । ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୧ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କାନପୁର ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚରେ ବୁମରାହ ୬ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱୀନ ୫ଟି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱୀନ ଏହି ସିରିଜରେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ ଦ ସିରିଜ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

