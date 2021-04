ସେଲଫି ନେବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଏମପି ଜୟା ବଚ୍ଚନ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ୯ା୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏମପି ଜୟା ବଚ୍ଚନ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି । ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସେହି ଭଳି କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ସମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସେଲଫି ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ନେଇଆସିଛି ।

ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କୋଲକାତାରେ ରୋଡ ସୋ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଲଫି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହା ଜୟାଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିବାରୁ ହଠାତ୍ ଉକ୍ତ ଲୋକକୁ ସେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

No wonder why Didi chooses arrogant & rude ppl like #JayaBachchan for campaign as TMC is all about misbehaving,arrogance & rudeness.Ppl open ur eyes & brain before voting such party.

& don't know y ppl want selfies such so called arrogant celebs. pic.twitter.com/cpVNWJabia

— Vandana 🇮🇳 India First 🇮🇳 (@im_vandy) April 8, 2021