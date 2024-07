ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖକୁ ‘ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ’: ‘ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି’ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖକୁ ‘ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ’ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ୧୯୭୫ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଦୀ ସରକାର କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିବା ସହ ଏହି ଦିନକୁ ‘ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ’ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘୧୯୭୫ ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ ‘ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି’ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମିଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇ ସ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନ (ଜୁନ୍ ୨୫)କୁ ‘ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ’ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

On June 25, 1975, the then PM Indira Gandhi, in a brazen display of a dictatorial mindset, strangled the soul of our democracy by imposing the Emergency on the nation. Lakhs of people were thrown behind bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced.

The… pic.twitter.com/9sEfPGjG2S

— Amit Shah (@AmitShah) July 12, 2024