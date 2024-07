(Video) ତୁଣ୍ଡରେ ଶିବ ନାମ, କାମରେ ହିଂସା… କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ‘ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା’, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଇ-ରିକ୍ସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସବୁଠି ସବୁଛି ଭୋଳାବାବାଙ୍କୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଡାକ । ପାଣିଭାର କାନ୍ଧରେ ଧରି, ତୁଣ୍ଡରେ ଶିବ ନାମ ଧରି ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ । କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଶିବ ନାମ ଭଜିଲେ ବି ମନରେ ରହିଛି ଅସୁମାରୀ ହିଂସାଭାବ । ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଡ଼କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ । ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା ଉପରେ ତାଣ୍ଡବଲୀଳା କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ । ଇ-ରିକ୍ସା ଟିକିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଟିପିଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀ ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରୁଡ଼କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଉଡ଼ିଆ ପାଣିଭାର ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ । ସଞ୍ଜୟ ନାମକ ଜଣେ ଇ-ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯିବାବେଳେ ଭୁଲ ବଶତଃ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ । ଏଖତ୍ର ହୋଇ ଇ-ରିକ୍ସା ଚାଳକ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାସହିତ ସଞ୍ଜଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ କାଠଫାଳିଆ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପିଟି ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସେପଟେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ମଙ୍ଗଲୋରର ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ହାୟର ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ତେବେ ହାଇୱେରେ ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହିତଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

Nothing to see here, just Kanwariyas doing their regular and annual kanwariya holy meditation and prayer.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/kHdApaaTKA

— Darab Farooqui (@darab_farooqui) July 23, 2024