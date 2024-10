Video: ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ସହ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ପନ୍ନୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କରିଲା ସ୍ୱୀକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁରପତୱନ୍ତ ସିଂହ ପନ୍ନୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଛି। ସେ କହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଭାରତର ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କକୁ ‘ନିପାତ’ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଗୁରପତୱନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁଙ୍କୁ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସିବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ସହ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଖୋଲାଖୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶେଷରେ ଟ୍ରୁଡୋ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଶିଖ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କହିଛି, କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବୟାନ ନ୍ୟାୟ, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି କାନାଡାର ଅତୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ଶିଖ୍ ଫର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗତ ୨-୩ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ପନ୍ନୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ହରଦୀପ ସିଂ ନିଜରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଭାରତୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନର ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କାନାଡା ପିଏମଓକୁ ଜଣାଇଥିଲା। ସିବିସି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପନ୍ନୁ କହିଛି, ଭାରତରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ-କାନାଡିଆନମାନେ କ’ଣ କାନାଡା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

BIG: India’s designated Khalistani Terrorist Gurpatwant Singh Pannun’s confession on Canadian National Broadcaster @CBCNews on direct links with Prime Minister Justin Trudeau since last three years, giving information against India on which Trudeau finally acted without evidence. pic.twitter.com/kIz4PZehDy

