ବିପଦ ହେଉଛି CO2: ଗତବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ, IEA ଦେଲା ରିପୋର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଏନର୍ଜୀ ଏଜେନ୍ସି (IEA) ଦେଇଛି ଗତବର୍ଷର ଏକ ଭୟଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ । ୨୦୨୧ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଧିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଇ.ଇ.ଏ । ଗତବର୍ଷ ୩୬.୩ ବିଲିୟନ ମାଟ୍ରିକ ଟନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ଡାଇକ୍ସାଇଡ ବାହାରି ନଥିବା IEA ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

Global energy-related CO2 emissions rose by 6% in 2021, rebounding to their highest level in history.

The annual rise in CO2 emissions of over 2 billion tonnes, the largest ever in absolute terms, was driven mainly by increased use of coal.

— International Energy Agency (@IEA) March 8, 2022