Google Pay ରେ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ ; କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ୮୨ ହଜାର ଟଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରତିଟି ମନି ଟ୍ରାନ୍‌ଜାକ୍ସନ୍ ଆପରେ କ୍ୟାସ୍‌ଚ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବାର ସୁବିଧା ଥାଏ । କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍‌ରେ ପାଇଛନ୍ତି । ୧୦୦, ୫୦୦ ବା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଥିବେ । କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ୮୧, ୮୪୦ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଛିି । ଏହା ଗୁଗୁଲ ର ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ମନୋଭାବ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ।

ହଁ, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜେ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିଛି । ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ଆମେରିକାର କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ।

ଗୁଗୁଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ସବ୍ରେଡିଟ୍ ଉପରେ ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମନଇଚ୍ଛା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି।

Uhhh, Google Pay seems to just be randomly giving users free money right now.

I just opened Google Pay and saw that I have $46 in "rewards" that I got "for dogfooding the Google Pay Remittance experience."

What. pic.twitter.com/Epe08Tpsk2

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 5, 2023