(Video) Metro ଭିତରେ ଉଭା ହେଲେ ମା’ ଦୁର୍ଗା; ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଭକ୍ତ ତାଜୁବ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭଳି କି ଭଳି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଝୁଣା-ଧୂପ ସହ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନୀରେ ଦେବୀ ଦଶଭୂଜାଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି । ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି ନବରାତ୍ରୀ । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ମା’ଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୁଏ । ଏହାଭିତରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ନବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗା ।

ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେବୀ ଦଶଭୂଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ‘ମେଟ୍ରୋ’ ଥିମ୍ ଚୟନ କରିଛି ପୂଜା କମିଟି । ମେଟ୍ରୋ ଆକୃତି ଏବଂ ରୂପରେଖ ଦେଇ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ମା’ ଦୁର୍ଗା । ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ମେଟ୍ରୋର ଲୁକ୍ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି । ମେଟ୍ରୋର କୋଚ୍ ଦେଇ ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ

Believe me its a Puja Pandal in Kolkata. @metrorailwaykol pic.twitter.com/yJgcOLL5fr

— Abir Ghoshal (@abirghoshal) October 7, 2024