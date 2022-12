ମିଳନ ପରେ ମହିଳା ମାଛିମାନଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ହେଲା ବଡ ଖୁଲାସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ, ପୁରୁଷ ମାଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି ଯାହା ମହିଳା ମାଛିମାନଙ୍କୁ ପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ମାଛି ଟି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ମାଛି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେକ୍ସ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ‘ସେକ୍ସ ପେପ୍ଟାଇଡ୍’, ଯାହା ପୁରୁଷଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସହିତ ମହିଳା ମାଛିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିଥିବାର ଜଣା ପଡିଛି।

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାଉନସିଲ୍ (CONICET) ର ଲୋରେନା ଫ୍ରାଙ୍କୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହା ସାଧାରଣତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଛି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ପ୍ରାୟତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତ ଏହି ମାଛିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଛିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ହେତୁ ମାଛିମାନେ ସକାଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୋଇଥା’ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି।

