ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଦାବି କଲେ ଏହି ପୁରସ୍କାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ କାତାରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଚଢ଼ିଛି ଯେ, ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଫିଫାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଭାଇରଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଟେ ଯିଏ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବେଡ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାବେଳେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଫା ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି।

Hey @FIFAcom Don’t you think this gentleman deserves some kind of trophy…??? https://t.co/ub2wBzO5QL

