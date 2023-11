କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତିହାରରୁ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିସୋଦିଆ, ମାତ୍ର ୬ ଘଣ୍ଟା ମିଳିଛି ସମୟ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସିସୋଦିଆ ସେହି ଘରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଅଧିକାରୀକ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆତିଶିଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘର ପୂର୍ବରୁ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

#WATCH | Police brings former Delhi Dy CM Manish Sisodia to meet his ailing wife as allowed by Rouse Avenue court

Sisodia is meeting his ailing wife at the premises which is now officially allocated to Delhi Minister Atishi. The same premises were earlier allotted to him. pic.twitter.com/Dx9NsY4hXN

— ANI (@ANI) November 11, 2023