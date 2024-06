IND vs AUS; ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟର ରାଗ ସୁଝାଇଛନ୍ତି ରୋହିତ । ପୁଣିଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖିଛି ରୋହିତଙ୍କ ହିଟ ମ୍ୟାନ୍ ରୂପ । ୪୧ ବଲରେ ୯୨ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋହିତ । କିନ୍ତୁ ଏହାଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ ପାଲଟିଛନ୍ତି ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ।

