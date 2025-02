ୟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ନା IIT ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକେ ଏହା କରି ଲାଇମଲାଇଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଜା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସେମାନେ ପଢିଥିବା IIT ର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଆଇଆଇଟି- ମହେଶ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ବରର ନାମ ପାଖରେ IIT ବମ୍ବେ ଏବଂ କନ୍ୟାର ନାମ ପାଖରେ IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ମଜାଦାର ଉପାୟ ଥିଲା ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ-ପୋଷ୍ଟଟି ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର ହେବା ପରଠାରୁ, ଏହାକୁ 70,000 ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ 500 ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ମିଳିସାରିଛି। ଏହା ସହିତ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନେକ ମଜାଦାର ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି।

ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ସେମାନେ କେବଳ IIT Bombay weds IIT Delhi ଲେଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, “ର୍ୟାଙ୍କଟି ହଜିଯାଇଛି।” ତୃତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଲେ, “ସବୁକିଛି ଲେଖ – ପଦବୀ, କୋଟା, ଦରମା।”

— Mahesh (@mister_whistler) September 12, 2023